В апреле спрос на петербургские гостиницы вырос на 40%

В Петербурге вырос спрос на бронирования номеров отелях. За минувшие дни апреля зафиксировали прирост на 40% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета по развитию туризма.

Так, в апреле туристы забронировали номера на общую сумму в 83 миллиона рублей, что позволяет расположиться Петербургу в тройке самых популярных для путешественников направлений.

«Мы будем продвигать различные комбинации туристских предложений. Конечно, главное преимущество Петербурга — это культурно-познавательный туризм, потому что наши великие музеи — это мощнейшие «магниты» для России и всего мира», – отметил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.