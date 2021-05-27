В Петербурге спрос на пятизвездочные отели увеличился в 2,5 раза

По сравнению с 2019 годом номера в пятизвездочных отелях Петербурга бронируют в 2,5 раза чаще, чем в 2019 году. Данные были предоставлены экспертами агентства делового туризма «Аэроклуб».

Как отмечают эксперты, в связи с проведением в Петербурге международного экономического форума, популярность четырехзвездочных отелей выросла более чем на треть. Данная категория размещения пользуется наибольшей популярностью среди корпоративных клиентов в текущем году.

Спрос на отели «три звезды» при этом упал на 10%.