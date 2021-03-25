За минувшую неделю вырос спрос на путешествия в Петербург

В Петербург стали чаще приезжать туристы и бронировать отели. За минувшую неделю спрос вырос на 26%. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ, проанализировавшая влияние новой программы кешбека за туры по России на повышение спроса поездок.

«Наиболее заметно за неделю вырос спрос на путешествия в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, на курорты Минеральных вод, а также в Калининград и Нижний Новгород. Так, в Петербурге расходы россиян на туры, авиабилеты, гостиницы и аренду авто за неделю выросли на 26% к предыдущей неделе и превысили 50 млн рублей – это на две трети больше, чем в прошлом году, и на 14% выше показателя 2019 года», — отмечают в пресс-службе.

Известно, что новый этап распродажи туров по стране с кешбэком в размере 20% начался с 18 марта. Закончится он 15 июня, а тур купить можно до 30 июня включительно.