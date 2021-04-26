Из Петербурга запускают пять новых рейсов

Авиакомпания Nordwind запускает рейсы из Петербурга в пять городов России. Так, авиарейсы будут отправлять из аэропорта Пулково в Хабаровск, Горно-Алтайск, Барнаул, Владивосток и Томск. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейсы доступны без пересадок. В Томск перелеты будут осуществляться три раза в неделю: понедельник, четверг, суббота. Также три раза в неделю Nordwind Airlines доставит петербуржцев на Алтай, а в Хабаровск рейсы доступны только дважды в неделю. Авиаперелет между Петербургом и Владивосток откроется для компании с 1 июня.

Напомним, 24 апреля Nordwind Airlines совершил первый полет в Барнаул из аэропорта Пулково.