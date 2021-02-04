Эксперт объяснила, какие страны петербуржцы смогут посетить в новом туристическом сезоне

Марина Морозова, ведущий эксперт в сфере туризма, рассказала о странах, откроющих свои границы для россиян в новом сезоне. Так, жители России смогут отдохнуть в Эмиратах, на Мальдивах и Сейшелах, а также в ближайшее время для посещения туристами станут доступны такие страны и государства, как Китай, Таиланд, Вьетнам, Греция и Кипр.

Европейские страны все еще остаются недоступными для туризма, однако есть вероятность, что к середине лета свои границы откроют Германия и Франция.

Пандемия коронавируса сильно повлияла на экономический сектор стран, так как туризм являлся его центральной частью во многих странах.