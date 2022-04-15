Лесных пожаров в лесах Ленобласти может стать больше из-за санкций

Отношение к отдыху поменялось у петербуржцев на фоне пандемии и закрытых границ. Как сообщает Neva.Today, многие стали отдавать предпочтение внутреннему туризму, в том числе и чаще посещать парки и леса Ленинградской области. Рост числа туристов совпал с увеличением количества пожаров.

«Общество добровольных лесных пожарных» за лето прошлого года зафиксировало на берегах Ладожского озера 40 пожаров. В большинстве случаев их вызвал так называемый человеческий фактор.

В марте и апреле 2022 года введенные санкции еще сильнее осложнили выезд в соседние страны. Например, многим не удастся уехать на отдых в Финляндию. Это может привести к росту желающих провести длинные майские выходные в лесах Ленинградской области с традиционными посиделками у костра и шашлыком. Руководитель «Общества добровольных лесных пожарных» не смог оперативно ответить изданию на вопрос скажется ли увеличение числа любителей «шашлычного отдыха» на общем количестве пожаров.

334,29 га лесов сгорело за прошлый год в Ленинградской области по данным пресс-службы администрации региона. Всего за сезон там было зафиксировано 423 лесных пожара, а средняя площадь составляла 0,8га. На тушение каждого из них в среднем потребовалось 6,5 часов.

Лидерами по числу пожаров стали Приозерский, Выборгский и Всеволожский районы Ленинградской области. Причиной в большинстве случаев становилось неосторожное обращение с огнем.

В ГУ МЧС Ленобласти также не ответили изданию на вопрос повлияют ли западные санкции на количество лесных пожаров в регионе.