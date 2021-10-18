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Между Петербургом и Таллином запустят больше автобусных рейсов

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© Фото: Pixabay

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Со 2 ноября из Петербурга в Эстонию будут ездить дополнительные автобусы.

На рейс из Петербурга в Таллин пустят дополнительные автобусы. Об этом рассказали в пресс-службе компании Lux Express Group. На линию вернется один из лучших европейских туристических автобусов последних четырех лет — Lux Express Lounge. Последний раз он возил петербуржцев полтора года назад. Благодаря этому число рейсов увеличится до 40 раз в неделю.

Из Петербурга они будут отправляться в среду, пятницу и воскресенье в 13:15. Обратно автобусы будут ждать туристов по четным дням в 23:00. Путешествие займет около семи часов. На пути из Таллина будут остановки на автовокзале Нарвы и на Мустакиви, а на обратной дороге автобусы будут останавливаться еще и в Силламяэ и Йыхви.

Ценник на билеты будет варьироваться от 2700 до 3300 рублей. В период акций билет можно будет приобрести за 1100 рублей.

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