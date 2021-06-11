Компания Lux Express возобновляет автобусные поездки между Петербургом и Таллином

Эстонская компания Lux Express со среды, девятого июня возвращает автобусное сообщение с Санкт-Петербургом. Рейсы были прекращены более года назад из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Компания запланировала начать с четырех рейсов в неделю между Таллином и Санкт-Петербургом. Пересечение границы пассажирами будет в соответствии со всеми правилами и ограничениями, которые установлены эстонской и российской сторонами.

После каждой поездки будет проводиться влажная уборка автобуса, также всем туристам будут выдаваться бесплатные средства индивидуальной защиты. Помимо этого за половину цены будет возможность приобретения рядом дополнительного места для того, чтобы наслаждаться более приватным путешествием, сообщил исполнительный директор Lux Express Ингмар Роос.