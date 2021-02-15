Россиянин получил компенсацию почти в 100 тыс. руб. за плохой отдых в Турции

Судебные приставы Петербурга взыскали с туроператора компенсацию за испорченный отдых в Турции. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по городу, туристу из Пскова обещали пятизвёздочный отель, однако заселили в гостиницу совершенно другого уровня.

Мужчина прилетел в Анталью, заселился в отель и обнаружил, что в его номере нет полотенец, туалетной бумаги, датчика пожарной сигнализации. Кроме того, мебель и двери в номере были в разбитом состоянии. Также не работали телевизор, холодильник и кондиционер.

Пскович также пожаловался на качество еды: яичница была со скорлупой, курица с перьями, а один раз ему вовсе не предоставили ужин.

Из десяти дней отдыха три дня отель находился без электричества и воды в номерах. Попытки переселиться в другой отель не увенчались успехом.

Вернувшись на родину, мужчина подал в суд и выиграл дело. Приставы взыскали с туропетатора 96 тыс. руб.