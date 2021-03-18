Уволенная из петербургской больницы врач пыталась обмануть суд и получить 50 тысяч рублей

Врач, работавшая ранее в ГБУЗ «Детская городская больница №22», решила обмануть суд и получить компенсацию за увольнение в период пандемии, вызванной инфекцией коронавируса. Женщина предоставила в суд поддельную справку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Светлана Коршун во время пандемии находилась в отпуске в Турции. Когда пришло время возвращаться на работу, рейс отменили, и женщина смогла вернуться лишь через 12 дней. Однако через две недели врача уволили из больницы.

Врач считает увольнение незаконным и обратилась в суд. Однако Колпинский районный суд отказал в выплате средств за прогул и в компенсации морального вреда. Дело в том, что женщина предоставила суду липовую справку, а рейса, на котором она должна была якобы вернуться с отпуска, вовсе не существует. Билеты Светлана также не приобретала.