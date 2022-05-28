С 30 мая российским туристам будут давать визу в Индонезии в аэропорту

Индонезия меняет правила приема российских туристов с 30 мая. Как сообщают РИА Новости, визу на 30 дней путешественник смогут получить прямо в аэропорту страны назначения.

За получения визы в индонезийском аэропорту россиянам потребуется заплатить 35 долларов. При желании по истечении 30 суток турист может продлить визу и остаться в стране еще на 30 суток.

Помимо россиян механизм въезда в Индонезию упрощен для представителей еще 12 стран. Это Бахрейн, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Кувейт, Марокко, Египет, Оман, Перу, Россия, Сербия, Украина и Иордания.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Северная столица будет развивать сотрудничество в сфере туризма с Калининградом. Его перспективы обсудили на бизнес-завтраке.