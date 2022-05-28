Петербург и Калининград будут совместно развивать туризм

Бизнес-завтрак «Калининград – Санкт-Петербург» состоялся в Капеле в рамках Дней народной культуры Северо-Западного региона. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на мероприятии обсуждали двустороннее сотрудничество в сфере развития туризма.

В ходе встречи министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак отметил, что петербуржцы часто приезжают на отдых в Калининград, а калининградцы — в Петербург. В настоящий момент имеющийся потенциал используется недостаточно и можно наладить более тесное взаимодействие между туристическими компаниями.

Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев пояснил, что обсуждаются туристские предложение разного плана, а также то, что регионам нужно совместно предлагать российскому туристкому рынку.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что паром «Принцесса Анастасия» может начать совершать рейсы в Калининград.