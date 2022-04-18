«Принцесса Анастасия» может начать ходить в Калининград

Паром «Принцесса Анастасия», который ранее из Петербурга в Хелсинки, Стокгольм и Таллин, могут переориентировать на перевозки пассажиров В Калининградскую область. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Глава региона отметил, что данный маршрут сможет дополнить железнодорожные пассажирские перевозки или полностью заменить их, если Литва закроет транзит через свою территорию. Им смогут пользоваться те пассажиры, которые не по каким-либо причинам не выбирают воздушный транспорт.

Судно вмещает 2,5 тысячи человек, а также может перевозить большое количество автомобилей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что иностранные круизные туристы не приедут в Петербург этим летом.