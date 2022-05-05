Ограничения на полеты в южные аэропорты России будут действовать еще неделю

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлен еще на неделю. Теперь он будент действовать до 13 мая. Об этом сообщили в Росавиации.

Список аэопортов, полеты в которые временно приостановлены, остался неизменным. Это воздушные гавани Аанапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

В Росавиации рекомендовали авиакомпаниям организовывать для пассажиров альтернативные маршруты полетов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что строительство второго терминала аэропорта Пулково отложено до полного восстановления пассажиропотока.