В Пулково появится второй терминал после полного восстановления пассажиропотока

В Пулково отложили строительство второго терминала до того, как полностью восстановится пассажиропоток. Показатель должен достичь 20 млн пассажиров в год. Об жтом заявил вице-губернатор города Максим Соколов во время ежегодного отчета в законодательном собрании.

По его словам, в этом году пассажиропоток на международных направлениях снизится по понятным причинам. Однако планы по развитию аэропорта не собираются останавливать. План по строительсву второго терминала продолжают разрабатывать.

Максимальный пассажиропоток в Пулково последний раз был в 2019 году. Тогда терминал использовали 19,6 млн человек.

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