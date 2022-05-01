Рейс из Тобольска не привез в Петербург большую часть багажа пассажиров

Пассажиров рейса Тобольск-Петербург авиакомпании «Россия» после приземления в Пулково ждал неприятный сюрприз. Значительную часть их багажа оставили в эропорту Ремезов. Об этому сообщают Невские Новости.

Недождавшаяся своего багажа пассажирка рассказала, что решение о том, чтобы оставить его в Тобольске, принял командир воздушного судна якобы из-за перегруза. Пассажиры ждали около двух часов, прежде чем им объяснили, что часть багажа отправят через Новосибирск, а остальное дсотавят в Петербург 2 мая.

Проверку по факту произошедшего уже начали в Северо-Западной транспортной прокуратуре. В ведомтсве пообщели изучить все обстоятельства и принять необходимые меры.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что пассажирам первого чартера Казань-Петербург вручили подарки.