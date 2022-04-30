Пассажиры первого чартера в Петербург из Казани получили подарки

В петербургском аэропорту «Пулково» приземлился первый чартерный рейс из Казани. Как сообщили в комитете, на борту самолета прошел розыгрыш призов для пассажиров. Подарки вручили трем его участникам. Также пассажирам предложили карты Петербурга и буклеты с туристическими услугами.

Глава комитета Сергей Корнеев пояснил, что с новой чартерной программой путешествие из Казани в Петербург станети удобнее и доступнее. В программе у туристов осмотр достопримечательностей Петербурга, обзорная экскурсия, а также прогулки по рекам и каналам. Чартерные рейсы из Казани в Петербург также выполнят 3 и 6 мая.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что самолет Петербург-Сочи совершил незапланированную посадку в Ставрополе.