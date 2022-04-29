В Ставрополе из-за тумана приземлился самолет, летевший из Петербурга в Сочи

В Сочи не смогли попасть туристы из Петербурга, вылетившие туда из Пулково утром в пятницу, 29 апреля. Об этом можно судить по данным сервиса FlightRadar24.

Непогода стала причиной изменения курса лайнера. Самолет было очень сложно посадить в таких условиях. Воздушное судно отправили на запасной аэродром в Ставрополе. Сейчас погода в Сочи улучшилась, так что борт снова взлетел и вскоре приземлится в пункте назначения.

Причиной изменения курса стала непогода. Посадить воздушное судно в таких условиях было сложно. Поэтому самолет и отправился на запасной аэродром в Ставрополе. На данный момент погода в Сочи стала лучше. Борт вновь взлетел и вскоре сядет в пункте назначения.