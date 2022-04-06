Pegasus Airlines будет летать из Петербурга в Стамбул с 12 апреля

Авиакомпания Pegasus Airlines снова будет летать из петербургского аэропорта «Пулково» в Стамбул. Как сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы», первый рейс запланирован на 12 апреля.

Всего между Петербургом и Стамбулом будет курсировать четыре рейса в неделю. Отправление запланировано на вторник, четверг, пятницу и воскресенье. Обслуживать рейсы будут воздушные суда Airbus A320 и Boeing 737–800.

В пути пассажиры проведут около четырех часов. Билеты на рейсы уже доступны как на сайте авиакомпании, так и в агентствах города.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что днем 6 апреля наблюдаются сбои в работе сайта аэропорта «Пулково». При попытке открыть сайт пассажиры видят сообщение об ошибке.