Петербуржец привез из Турции два миллиона долларов, но его отправили обратно

Житель Петербурга прибыл в Пулково из Стамбула, а с собой привез два миллиона долларов США. При этом он заполнил таможенную декларацию, выбрав в аэропорту "красный коридор". Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.

По словам пассажира, он получил средства от продажи недвижимости, но подтверждающие документы таможне не смог предоставить. Сотрудники Пулково не стали выпускать средства в свбодное обращение, поскольку на территории Евразийского экономического союза нужно доказать происхождение средств, если декларируешь более 100 тысяч долларов США.

Через несколько часов мужчине пришлось улететь обратно, он не покидал территорию воздушной гавани.