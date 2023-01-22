Из Петербурга в Дубай стартовали рейсы авиакомпании Flydubai

Из петербургского аэропорта стартовал первый рейс в ОАЭ авиакомпании Flydubai. Об этом рассказали в пресс-службе Пулково.

Первый рейс был осуществлен накануне в субботу, 21 января. Аэропорт Северной столицы стал девятым в маршрутной сети авиакомпании. Всего в нее входят 110 направлений в 53 странах мира.

В честь открытия рейсов был выбран девятый зарегистрированный пассажир, который получил подарки от Пулково. Пассажир получил сертификат на бесплатный перелет рейсом Flydubai.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в конце прошлого, 2022-го, года авиакомпания "Аэрофлот" запустила прямые рейсы из города на Неве в Стамбул и Анталью. Полеты проходят на на самолётах Boeing 737-800 и стартовали 16 декабря. До этого в Турцию из Северной столицы можно попасть только с пересадкой через Москву.