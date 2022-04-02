Петербуржцы смогут отправиться на экскурсию по пригородам на электричке

На апрель в Петербурге запланирована специальная экскурсионная программа. Отправиться в поездки по пригородам петербуржцы смогут на электричках.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, на апрель запланировано четыре экскурсии. Пассажирам покажут достопримечательности Пушкина, Зеленогорска, Колпино, Ломоносова, Гатчины и Нового Петергофа.

Поездку дополнят интересными рассказами об архитектуре. Участники также смогут посетить здания и сооружения, представляющие собой историческую и культурную ценность. Предусмотрены экскурсии «Колпино — город романтиков», «Ораниенбаум — город апельсинового дерева», а также ряд других. Длительность мероприятий составляет от 2,5 до 4,5 часов.

Экскурсии запланированы 9, 17 и 23 апреля. Участие в них возможно только по предварительной записи.