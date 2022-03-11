В пригородах Петербурга организуют экскурсии на электричках

Весной в Петербурге заработает проект экскурсионных электричек в пригородные дворцовые комплексы. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба «СЗППК».

Петербуржцы и гости города смогут посетить на электричке Петергоф, Царское Село и Зеленогорск. Экскурсии будут длится 2–3 часа. Ориентировочное время их проведения с 19 марта по 2 апреля. Для удобства участникам экскурсии будут выдаваться устройства-радиогиды.

«Вас ждут интересные рассказы о местной архитектуре, которые можно увидеть своими глазами, необычные исторические факты, увлекательное путешествие с живописными видами из окон электропоезда и многое другое», — рассказали представители «СЗППК».

Горожане смогут познакомиться с петергофской готикой, военным городком Уланского полка и другие знаковые локации.