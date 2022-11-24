Из-за ожидающегося гололеда на дорогах петербуржцев просят быть осторожнее

В пятницу, 25 ноября, в Северной столице ожидается ухудшение погодных условий, из-за которых на дорогах может появится гололедица. МЧС призывает петербуржцев быть осторожнее.

В ночь на пятницу температура воздуха в городе снизится до -8 градусов. Днем в городе было теплее, поэтому на дорогах может возникнуть гололед, поэтому жителям и гостям города следует быть внимательными, об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Автолюбителям настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам быть внимательными и переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах.

В Петербурге в последние дни прекратились снегопады. Температура воздуха в городе остается минусовой.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что погоду в Северной столице формирует антициклон. В городе морозно, местами небольшие осадки в виде снега.