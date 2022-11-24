Погода в Петербурге сохраняется морозной и снежной

Периферия антициклона продолжает формировать погоду в Петербурге. Сегодня будет морозно, в некоторых районах города может пойти небольшой снег.

Как передает главный специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сегодня, 24 ноября, температура воздуха в городе снизится от -4 до -6 градусов, в Ленобласти от -3 до -8 градусов. Ветер восточный и слабый с порывами от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня будет расти и составит 768 мм ртутного столба, что выше нормы.

Периферия антициклона, надвигающаяся с севера, принесет с собой облачную погоду и небольшие осадки. В пятницу, 25 ноября, погода будет морозной и без осадков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, о том, что периферия циклона, которая находится над центром Европейской России, сохраняет в городе низкую температуру и приносит с собой небольшие осадки в виде снега.