На намывных территориях Васильевского острова открыли для движения проспект Крузенштерна

Об этом 15 октября рассказала пресс-служба девелопера GloraX.

В Петербурге на намывных территориях в Василеостровском районе открыли новую дорогу. Рабочее движение запустили по проспекту Крузенштерна от улицы Челюскина до бульвара Головнина.

«Протяженность проспекта составляет 880 метров с шириной проезжей части от 7 до 15 м. Вдоль дороги выполнены тротуары и велодорожки, смонтировано освещение из 80 фонарей и дорожные знаки. Совсем скоро по дороге начнет курсировать общественные транспорт – два остановочных павильона уже установлены, еще два появятся через неделю», — сообщается в паблике ЖК Golden City.

Планируется, что проспект Крузенштерна будет подъездной дорогой к пассажирскому порту и разгрузит от транспорта другие улицы намыва.