В преддверии Евро-2020 в Петербурге начали оформлять пропуска на Крестовский остров

Чемпионат Европы 2020 по футболу все ближе. В связи с этим власти Санкт-Петербурга начинают вводить все новые правила. Теперь, чтобы въехать на Крестовский остров на транспортном средстве, необходимо будет оформить специальный пропуск. Его можно приобрести только в двух отделениях МФЦ Петроградского района — на улице Красного Курсанта, 28 и на Каменноостровском проспекте, 55, строение 5.

«Решение по выдаче пропуска принимается Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности в течение 13 рабочих дней с момента подачи заявления в МФЦ», — говорится в одном из сообщений.

Наличие этого пропуска дает право на проезд на Крестовский остров тем водителям, кто живет там или работает. Также отметим, что дни проведения матчей Евро-2020 транспортное движение на этой территории будет ограничено. А именно 12, 14, 16, 18,21, 23 июня и 2 июля ограничения продлятся с 00:00 до 24:00, а также 13 и 22 июня — с 00:00 до 03:00.