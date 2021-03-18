Во время ЕВРО-2020 въезд на Крестовский остров будет возможен только по пропускам

В Петербурге на момент проведения чемпионата Европы по футболу въезд на Крестовский остров будет осуществляться только по пропускам. Соответствующий проект был опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы в среду, 17 марта.

ЕВРО-2020 должен был состояться еще в июне минувшего года, однако из-за пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, чемпионат перенесли на 2021 год. Петербург встретит гостей со всего мира на трех матчах группового отбора, а также на четвертьфинале.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что стадион в Зеленогорске станет тренировочной базой для сборной Финляндии по футболу.