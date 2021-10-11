С 12 октября парковка в центре Петербурга снова станет платной

Об этом в своем телеграм-канале 11 октября сообщил Комитет по транспорту.

С 12 октября в Петербурге вновь нужно будет платить за стоянку в платной зоне парковки. Возобновятся и штрафы за неуплату, поэтому водителям следует быть внимательными.

«Завтра с 8:00 автомобилистам доступна возможность оплаты парковки без комиссии с помощью паркоматов, официального сайта парковочного пространства www.parking.spb.ru и мобильного приложения “Парковки Санкт-Петербурга”», — пишет пресс-служба ведомства.

С комиссией по тарифу банка можно будет также оплачивать парковку, используя мобильное приложение или личный кабинет интернет-банка СберБанк Онлайн, через кассы в отделениях СберБанка, а также через устройства самообслуживания и мобильное приложение банка ПСКБ.