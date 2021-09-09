Для поездов ВСМ из Петербурга появится новый вокзал в столице

Об этом 8 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».

В столице рядом с Ленинградским вокзалом построят здание для прибывающих из Петербурга поездов высокоскоростной магистрали (ВМС).

«Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов ВСМ. Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас там станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа. Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2. Через года полтора построим МЦД-4. Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ», — рассказал о планах строительства мер Москвы Сергей Собянин.

Время пути от Петербурга до Москвы по ВМС составит 2,5 часа. Протяженность магистрали составит около 680 км, 43 км из них будут проходить в Москве. Проект будет стоить около 1,7 трлн рублей. Новые поезда смогут разгоняться на высокоскоростной магистрали до 400 километров в час.

РЖД планирует запустить ВМС к 2026 году.