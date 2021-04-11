В Кировском районе заметили перевозку танков по ж/д дороге

В Петербурге жители одного из районов города обеспокоились перевозкой военной техники по железной дороге. Так, в Кировском районе в воскресенье, 11 апреля, петербуржцы заметили десятки танков, которые передвигались по путям. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в муниципальном образовании "Ульянка", вблизи которого находится бронетанковый завод. В связи с этим местные жители отмечают, что перевозка танков достаточно регулярное явление для района.

«Всю жизнь [здесь] живу, военную технику постоянно возят», — комментируют явление в сообществе района.