На КАД в Петербурге с 8 по 14 сентября будут введены ограничения

Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В Токсовском тоннеле на КАД будут закрывать полосы с 8 по 14 сентября по ночам, с 22:00 до 7:00. В южном и северном транспортных отсеках Токсовского тоннеля по очереди будут закрывать полосу в Петербург и обратно.

Во время перекрытия одной полосы, на второй будут ограничивать скорость : «Будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности, первая и вторая полосы, а по третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — рассказал Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад.

На участке будут установлены временные дорожные знаки и смонтирована световая сигнализация.

Генподрядчик ООО «Карст» займётся восстановлением мастичных деформационных швов в обоих отсеках.