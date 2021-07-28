Сотрудники ГИБДД проверили тонировку петербургских машин

Петербургское управление ГИБДД провело масштабный рейд на дорогах города и Ленобласти. В результате было выявлено почти полторы тысячи нарушений правил тонировки, а также использование архивных номеров.

"Всего за неделю полицейские проверили десятки тысяч автомобилей. В результате более тысячи автовладельцев были привлечены к административной ответственности за нарушение правил тонировки стекол", - сообщает пресс-служба ГИБДД.

Также еще 40 человек оказались под арестом, так как получали штраф за тонировку уже не в первый раз.

В ходе проверки выявили более 350 «автомобилей-призраков». Их владельцы использовали номера, закрепленные за другими водителями.

Сотрудники ГИБДД выписали протоколы 50 гражданам, которые находятся на территории РФ незаконно.