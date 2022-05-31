Из-за тонировки на петербуржцев составили более 8 тыс. протоколов с начала года

Сотрудники дорожной полиции оценили тонировку автомобилей на улицах Петербурга. Как сообщает ГИБДД, с начала года более восьми тысяч автовладельцев плучили штрафы из-за слишком темных стекол в машинах.

На спецстоянки отправили 190 тонированных машин, котрые попались повторно. Еще 38 водителей получили административный арест.

Парктика показывает, что количество тонированных автомобилей резко возрастает с наступлением лета. По словам старшего инспектора Кирилла Клементьева, такие "рейды" несут профилактический характе. У руководства Главка на особом контроле борьба с тонировкой. Повышенное внимание от полиции связано с тем, что темные стекла сильно ухудшает водителям обзор и часто становятся причиной аварий.