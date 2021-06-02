Две ночи подряд на КАД перекроют развязки

В Петербурге на Кольцевой автодороге перекроют движение на две ночи подряд. Изменения коснутся участка между развязками с Шафировским и Пискаревским проспектами в период с 00:00 до 00:20. Проехать по КАД нельзя будет 9 и 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Причиной введения ограничений станет установка П-образной металлической опоры для размещения знаков управления дорожным движением. Для обозначения работ на участке, как и полагается, установят временные дорожные знаки, световую сигнализацию и водоналивные барьеры.

Как сообщает Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра, на место работ прибудут машины, оборудованные светодиодными балками с индикацией желтого цвета.