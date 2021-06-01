На «синей» ветке задержка движения поездов

В Петербурге увеличен интервал движения поездов на второй линии метро. Сбой на «синей» ветке возник на участке между станциями метрополитена «Удельная» и «Парнас». Об этом сообщает пресс-служба городской подземки.

«Увеличен интервал в движении поездов на Линии №2 от станции «Парнас» до станции «Удельная», - отмечают в ведомстве.

Ведомство также отметило, что сбой произошел довольно не вовремя – в час пик.

Как сообщают в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», вероятной причиной сбоя специалисты называют сломавший светофор. На данный момент ведутся работы по устранению неисправностей.