Между станциями метро «Улица Дыбенко» и «Проспект Большевиков» проложат велосипедную дорожку

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что в Невском районе появятся велосипедные дорожки. Контракты с подрядчиком на обустройство дорог уже заключены.

В Смольном сообщили, что дорожка для велосипедистов будет соединять две станции петербургского метрополитена — «Улицу Дыбенко» и «Проспект Большевиков». Дополнительные пути помогут петербуржцам добраться от одной станции до другой на велосипедах и другом мобильном транспорте, не используя подземку.

«Общая протяжённость веломаршрута составит 5,2 км. Работы стоимостью порядка 50 млн рублей выполнит ООО «СервисДорСтрой», — сообщили в ведомстве.