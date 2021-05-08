На КАД появились украшения к Дню Победы

В Петербурге продолжают украшать город к Дню Победы. На Кольцевой автодороге появились украшения на трансформаторных будках в память о павших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, 8 мая, в пятницу, на двух трансформаторных будках появились изображения блокадного Ленинграда. Объекты появились на 12-м и 100-м километрах КАД в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Создатели граффити планируют, что рисунки напомнят гражданам о стойкости и мужестве воинов.

Кроме того, баннеры появились и на федеральных трассах. На территории памятников и монументов погибшим в ВОВ провели уборку и подготовили к церемониям возложения цветов.