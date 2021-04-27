Между Петербургом и Выборгом на майские запустят дополнительные ласточки

Из Петербурга в Выборг запустят дополнительные составы в период удлиненных майских праздников. Причиной такого решения стал указ президента об увеличении нерабочих дней. В связи с этим пассажиропоток в области значительно увеличится.

Как сообщается в пресс-службе регионального РЖД, дополнительные «Ласточки» будут курсировать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Из Петербурга в Выборг дополнительный состав отправится в 11:30, а в обратную сторону – в 18:26.

Обновленную информацию по расписанию пригородных поездов можно всегда узнать на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.