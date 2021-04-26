Петербуржцам рассказали о планах по развитию трамваев

С петербуржцами представители Комтранса поделились планами на транспортную реформу. Так, к 2024 году новая транспортная модель будет успешно внедрена в городскую систему, а в Комитете по транспорту продолжат улучшать трамвайную сеть. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Представители Комтранса в социальной сети «ВКонтакте» рассказали подписчикам сообщества о планах на ближайшие годы. Согласно задумке, в Петербурге появится 255 новых вагонов трамваев, а также 55 км старых рельс заменят на бесшумные. Кроме того, планируется запустить по центру Северной столицы 83 стилизованных под ретро современных трамвайных составов.

Также два трамвайных парка во Фрунзенском и Петроградском районах ждут реконструкцию, а кабельно-контактные сети протяженность в 302 км – модернизацию. В рамках улучшения трамвайной сети в Петербурге появятся 422 новые тяговые подстанции и несколько обособленных путей.

Напомним, транспортная реформа Петербурга направлена на улучшение качества жизни горожан и гостей города.