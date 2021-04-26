В Комтрансе удалось сэкономить около 87 миллионов

В Петербурге планируют обновить дорожную разметку на улично-дорожной сети города. Для этого СПб ГКУ «ДОДД» провел в электронном формате аукционы, на которых сформировали Государственные контракты на выполнение работ по нанесению, демаркировки и восстановлению разметки. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.



При формировании лотов и определении подрядчиков для выполнения работ Комтрансу удалось сэкономить в среднем 11,67%, что составляет порядка 87 миллионов рублей. Для нанесения разметки в Колпинском, Пушкинском, Красносельском, Петродворцовом, Кронштадтском и Кировском районах затраты снизили на 18%.



Как сообщают в комитете, работы по нанесению разметки на УДС Петербурга продлятся с 1 мая по 30 октября. Для начала работ необходимо, чтобы погода нормализовалась и соответствовала требованиям. Кроме того, перед стартом работ проведут комплексную очистку дорог от грязи и пыли.



В первую очередь нанесут разметку на участках, задействованных в ПМЭФ, ЕВРО-2020, а также Дне Города и Дне Победы.