В Петербурге задержали репера, мешавшего съемкой клипа проезду автомобилей

В Северной столице задержали репера во время съемок клипа. В отношении музыканта возбуждено уголовное дело по факту умышленного блокирования движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Инцидент произошел вечером 13 апреля на улице Восстания, когда молодой человек устроил дрифт и заблокировал проезд для других автомобилей. Двое друзей снимали это на видео. В результате репер и его друзья были задержаны 25 апреля в ночь концерта.

По факту случившегося в отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК (воспрепятствование движению транспортных средств). По статье им грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо год лишения свободы.