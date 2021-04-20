Электричка из Приозерска в Петербург остановилась на 40 минут

В Петербурге пассажиры электрички жалуются на длительную остановку без объяснения причин задержки. Поезд стоит уже 40 минут на станции Капитолово. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Электричка по Приозерскому направлению в сторону Петербурга остановилась и длительное время не едет в нужном направлении, в связи с чем многие пассажиры беспокоятся. О причинах задержки пассажирам не сообщили.

Многие пассажиры беспокоятся из-за опоздания на работу. Некоторые люди выразили предположение, что поезд стоит из-за сбитого человека «Ласточкой», однако официального подтверждения пока нет.