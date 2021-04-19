Между проспектом Культуры и Энгельса перекроют движение по КАД

На Петербургской Кольцевой автодороге перекроют участок между проспектом Культуры и Энгельса. Участок на транспортной развязке будут ограничен с 21 по 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Причиной ограничения называют уборка колейности покрытия. В связи с этим перероют вторую и третью полосу движения. При этом на первой полосе будет ограничена скорость движения до 50 км/ч.

Для автомобилистов на участке будут установлены сигнальные фонари, временные знаки, дежурное освещение и водоналивные барьеры. Ремонтники будут осуществлять дорожные работы в круглосуточном режиме.