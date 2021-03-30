Дождь и сломанный светофор парализовали движение машин на Светлановском проспекте

Утро в Петербурге не задалось у водителей, проезжавших по перекрестку Светлановского и Тихорецкого проспектов. Здесь во вторник, 30 марта, сломался светофор и образовался затор. Дорожный коллапс также связывают с прошедшим накануне дождем. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы рассказали, что машины стоят неподвижно по несколько минут подряд. В результате неполадок со светофором движение общественного транспорта почти парализовано. К тому же, ситуацию осложняют водители легковых автомобилей, которые пытаются проскочить между другими машинам, что создает дополнительные заторы.

«На перекрестке Светлановского и Тихорецкого не работают светофоры, огромные пробки, проезд общественного транспорта затруднен, стражей галактики не видать», – отмечают очевидцы.