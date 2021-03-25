Запущенные в небо шарики «Городом перемен» помогли отремонтировать ямы на Ситцевой улице

В Петербурге начался долгожданный ремонт участка дороги по Ситцевой улице. Отрезок от Стародеревенской улицы до Планерной закрыли в четверг, 25 марта, для проведения ремонтных работ. Вероятно, одним из элементов привлечения внимания к проблеме стала недавняя акция от «Города перемен» с запуском шариков. Об этом сообщается в официальном сообществе «Петербург – город перемен!» в социальной сети «ВКонтакте».



Местные жители на протяжении пяти лет пытались добиться ремонта проблемного участка, однако ничего не помогало. Не так давно, когда сходил снег, Ситцевая вообще больше напоминала реку, а не дорогу.



«Город перемен» обратил внимание властей интересным способом – запустить воздушные шары в небо. Уже на следующий день проблемную территорию оградили, и теперь местные жители ждут окончания ремонтных работ.



Напомним, в Приморском районе Петербурга Ситцевая улица всегда считалась самой проблемной, так как проезду машин часто мешали ямы, заполненные водой.