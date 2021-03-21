В Комплексе защитных сооружений пройдут ремонтные работы

В Петербурге ограничат движение по некоторым участкам в связи с ремонтно-восстановительными работами в автодорожном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений. Об этом сообщает Дирекция комплекса.

С Финской стороны внешнего кольца с понедельника по вторник будет приостановлено движение автомобилей. Кроме того, с 24 по 25 марта будет закрыт проезд по Невской стороне внутреннего кольца.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о ходе ремонтных работ «моста глупости» на Софийской улице. Вероятнее всего, мост поднимут выше, чтобы уменьшить количество ДТП.