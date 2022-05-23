С 23 мая ограничили движение в тоннеле петербургской дамбы

В тоннеле петербургской дамбы с 23 мая ограничили движение транспорта. Изменения коснутся внутреннего и внешнего кольца. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

С 23 по 25 мая, а также по 30 мая будет ограничено движение по полосам с невской стороны на внутреннем кольце дамбы. С 26 по 27 мая введут ограничения с финской стороны на внешнем диаметре.

Во время ремонта на участке могут полностью остановить движение, чтобы ввести и вывести подъемную технику. Водителям обещают, что им придется ждать очередь на въезд в тоннель не более десяти минут.