Закрытие «моста глупости» не помешало невнимательным водителям застрять под другим мостом

Несмотря на закрытие «моста глупости» застревания автомобилей из-за несоблюдения габаритов не прекратилось. На Южном шоссе, низкая балка под ж/д переездом, не дала проехать двум ГАЗелям.

Информация об инциденте появилась в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». Невнимательный водитель автомобиля ГАЗель не заметил габариты, указанные на мосту. В результате кузов машины поврежден, а вторая, следующая за ним, ГАЗель уже не стала повторять подвиг «близнеца».

Напомним, ранее в Петербурге закрыли «мост глупости» на Софийской улице, где постоянно повреждали кузовы невнимательные автовладельцы.