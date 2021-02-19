Вагоны метро с USB-розетками появятся в Петербурге к 2022 году

С начала 2022 года в Петербурге появится современный вагон системы «Смарт», разработанный «Трансмашхолдингом» специально для петербургского метрополитена. Об этом сообщает вице-губернатор города на Неве Максим Соколов.

«Это самый технологичный состав в нашей стране», - отмечает вице-губернатор.

Вагоны нового состава будут оборудованы системой вентиляции, модулями Wi-Fi, а также USB-розетками. Так, с 2022 года пассажиры Кировского-Выборгской линии метро смогут зарядить свои гаджеты прямо в вагоне.

Кроме того, освещение в вагонах будет меняться в течение дня, а информационное видео будет транслироваться на прозрачное специальное окно.